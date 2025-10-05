J-CAST ニュース

工藤静香「めちゃくちゃ楽しい休日でした」　高尾山を登る＆コーヒーを一緒に楽しむ...意外な交友関係

2025.10.05 13:00
エンタメ班
   歌手の工藤静香さん（55）が2025年9月30日にインスタグラムを更新し、お笑いタレントのイモトアヤコさん（39）と山登りを楽しんだことを明かした。

「どんな高級コーヒーより何より、美味しい」

   工藤さんはインスタグラムで、「めちゃくちゃ楽しい休日でした」とコメントをつづり、山中でイモトさんと撮影した動画や写真などを公開し、高尾山に登ったことを報告。

   動画では工藤さんが「（山頂）着いたよ～」と小声ながらも楽しそうに報告しており、イモトさんも「コーヒーセットだよ～」と、コーヒーカップやガス缶などをカメラに見せていた。

   工藤さんはコメントで、「もうさ～　絢ちゃんがお湯を沸かして、コーヒー豆をミルして、枝を探してコーヒーを入れてくれたのよ～本当に嬉しかったなぁ」と感慨深そうに振り返り、「どんな高級コーヒーより何より、美味しい嬉しい絢ちゃんの枝コーヒーでした！」と絶賛。

   また、山登りには「ファンの方から夏のライブにいただいた羊羹とナッツ、そして梅を持っていきました」と明かし、「終始笑いっぱなし」と楽しんだ様子をうかがわせていた。

   工藤さんは、「前から約束していた山登り　寒くなる前に行けてよかった」とつづっていた。

   このポストにファンからは、「めっちゃ楽しそう」「お二人の笑顔に癒されました」「最高の過ごし方ですね」という声が集まっていた。

イモトアヤコ
工藤静香
