工藤静香「めちゃくちゃ楽しい休日でした」　高尾山を登る＆コーヒーを一緒に楽しむ...意外な交友関係

歌手の工藤静香さん（55）が2025年9月30日にインスタグラムを更新し、お笑いタレントのイモトアヤコさん（39）と山登りを楽しんだことを明かした。

「どんな高級コーヒーより何より、美味しい」

工藤さんはインスタグラムで、「めちゃくちゃ楽しい休日でした」とコメントをつづり、山中でイモトさんと撮影した動画や写真などを公開し、高尾山に登ったことを報告。

動画では工藤さんが「（山頂）着いたよ～」と小声ながらも楽しそうに報告しており、イモトさんも「コーヒーセットだよ～」と、コーヒーカップやガス缶などをカメラに見せていた。

工藤さんはコメントで、「もうさ～ 絢ちゃんがお湯を沸かして、コーヒー豆をミルして、枝を探してコーヒーを入れてくれたのよ～本当に嬉しかったなぁ」と感慨深そうに振り返り、「どんな高級コーヒーより何より、美味しい嬉しい絢ちゃんの枝コーヒーでした！」と絶賛。

また、山登りには「ファンの方から夏のライブにいただいた羊羹とナッツ、そして梅を持っていきました」と明かし、「終始笑いっぱなし」と楽しんだ様子をうかがわせていた。

工藤さんは、「前から約束していた山登り 寒くなる前に行けてよかった」とつづっていた。

このポストにファンからは、「めっちゃ楽しそう」「お二人の笑顔に癒されました」「最高の過ごし方ですね」という声が集まっていた。