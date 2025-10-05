J-CAST ニュース

iPhone 17シリーズ＆iOS 26、評判どうか　ProのデザインにざわついたSNS　iOS 26のバグ、eSIMでも混乱

2025.10.05 16:00
IT班
糖の吸収を抑える、腸の環境を整える富士フイルムのサプリ！

   2025年9月19日、iPhone 17シリーズとiOS 26が登場した。

   進化が期待された待望の新モデルだが、価格の高さだけではなく、デザイン、使い勝手にSNSがざわついた。

  • iPhone 17
    iPhone 17
  • iPhone 17
    iPhone 17
  • iPhone 17
    iPhone 17
  • iPhone 17
    iPhone 17
  • iPhone 17
  • iPhone 17
  • iPhone 17
  • iPhone 17

Proのデザインが「高級感ゼロ」？

   iPhone 17 ProのデザインがSNSをざわつかせている。特に目立つのは、新規デザインとなった横長のカメラバーに関する意見。端末を傾けるとレンズが浮き出て「安っぽい見た目になる」という点だ。また、アルミ筐体への変更も排熱のためらしいが、ファンには「高級感ゼロ」と映るようだ。

   SNSでは「ジョブズが見たら泣く」との投稿が注目を集め、ついには「#iPhone17 ダサい」がトレンド入りするという事態に。

   価格も厳しい。無印こそ256GBで12万9800円と抑えめだが、Pro 256GBが17万9800円、Pro Max 2TBは32万9800円と前モデルより最大4万円アップ。円安の影響が大きいとはいえ、この価格では「ノートPC買える」という声が出るのも無理からぬところだろうか。

   もっとも、「背面ガラスが傷つきやすい」や「カメラがガタガタ音がする」といった声は出ていても、スペック自体には満足する声も多い。

ドコモ、eSIMでトラブルに
続きを読む
1 2
全文表示
iPhone17
姉妹サイト