iPhone 17シリーズ＆iOS 26、評判どうか　ProのデザインにざわついたSNS　iOS 26のバグ、eSIMでも混乱

2025年9月19日、iPhone 17シリーズとiOS 26が登場した。

進化が期待された待望の新モデルだが、価格の高さだけではなく、デザイン、使い勝手にSNSがざわついた。

Proのデザインが「高級感ゼロ」？

iPhone 17 ProのデザインがSNSをざわつかせている。特に目立つのは、新規デザインとなった横長のカメラバーに関する意見。端末を傾けるとレンズが浮き出て「安っぽい見た目になる」という点だ。また、アルミ筐体への変更も排熱のためらしいが、ファンには「高級感ゼロ」と映るようだ。

SNSでは「ジョブズが見たら泣く」との投稿が注目を集め、ついには「#iPhone17 ダサい」がトレンド入りするという事態に。

価格も厳しい。無印こそ256GBで12万9800円と抑えめだが、Pro 256GBが17万9800円、Pro Max 2TBは32万9800円と前モデルより最大4万円アップ。円安の影響が大きいとはいえ、この価格では「ノートPC買える」という声が出るのも無理からぬところだろうか。

もっとも、「背面ガラスが傷つきやすい」や「カメラがガタガタ音がする」といった声は出ていても、スペック自体には満足する声も多い。