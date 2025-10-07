J-CAST ニュース

【刀剣乱舞】キャラぬい、客からの声を受け「ランダム販売」見直しへ　個別受注＆値上げで対応

2025.10.07 14:45
エンタメ班
   刀剣を擬人化した人気ゲーム「刀剣乱舞」を手がけるニトロプラス（東京都中央区）が2025年10月6日、メディアミックス作品の一環で発売する新商品「刀剣乱舞 めでぃぬいこれくしょん ～刀ミュ～ 1」の販売方式を変えると公式サイトで発表した。

   全6種のキャラクターぬいぐるみで、当初はキャラを選ぶことができない「ブラインドパッケージによるランダム販売」が予定されていた。今後は選べるようになるという。

  • 新商品「刀剣乱舞 めでぃぬいこれくしょん ～刀ミュ～ 1」。ニトロプラス公式通販「ニトロオンラインストア」より
  • ニトロプラス公式サイトより
    ニトロプラス公式サイトより
「キャラクターを個別にお選びいただける予約受注販売」へ

   同商品は、10月30日に10周年を迎えるミュージカル「刀剣乱舞」（刀ミュ）から、全6種のキャラ「三日月宗近」「小狐丸」「石切丸」「岩融」「今剣」「加州清光」をぬいぐるみ化した。

   元々は3日にブラインドパッケージ商品としてニトロプラス公式通販で予約販売が始まり、1体につき税込み1980円で購入上限は1人30体まで、複数購入しても種類が重複する可能性があるとされていた。これがXでは、「高額商品のブラインドは本当に勘弁して欲しい」「6個セットのBOX販売もないとかあり得ない」「転売前提の商品か」などと批判を集めた。

   ニトロプラスは6日、多数の意見が寄せられたとして、販売方法の変更を下記のように発表した。

「お客さまからのご意見を真摯に受け止め検討を重ねた結果、ブラインドパッケージによるランダム販売を変更し、キャラクターを個別にお選びいただける予約受注販売（受注生産）方式へ切り替えることを決定いたしました」
「品質維持と安定供給のため」プラス660円の値上げ予定
