「iLiFE!」現役高校生アイドル、無断撮影＆付きまといに訴え　「怖い思いをしてしまう事が多くて」

女性アイドルグループ「iLiFE!（あいらいふ）」メンバーで、高校2年生の現役学生でもある若葉のあさん（17）が2025年10月9日、プライベートで無断撮影される事案がたびたび起きているとXで注意喚起した。

「動画回しながら話しかけられたり」「着いてこられて...」

若葉さんは投稿で「今日も学校終わったあとそうだったんだけどね」と書き出し、

「動画回しながら話しかけられたり動画撮られたり着いてこられてしまうことが毎日とまでは行かないんだけど凄く頻繁にあって」

と明かした。続けて下記のように、同様の行為を止めるよう訴えた。

「アイドルっていう立場で人目に付くお仕事をしてるのあにゃ（編注：若葉さんの愛称）が言えることじゃないのはわかってるんだけど、怖い思いをしてしまう事が多くてだから、そういう人に少しは届けばいいなと思って」

ファンには「心配をかけてしまってごめんなさい」としながら、「のあは今日も学校を頑張ってきましたよ ただいま！」とも伝えている。

投稿を受けてXユーザーからは、「17歳の女の子相手に怖すぎ ほんまやめろよな」「まじでアイドルだから仕方ないとか関係ないよ～心配」「運営さんとか事務所の方ガンガン頼った方が良いと思う」「のあちゃんが安心して過ごせますように」といった声が上がっている。