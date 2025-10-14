あやなん、てんちむらとの「仲良し」写真公開　「セカパカフェ開業したら食べに来てね」

YouTuberのあやなんさんが2025年10月12日にインスタグラムのストーリーズを更新し、YouTuberのてんちむさんや実業家の溝口勇児さんらと食事会を開いたことを明かした。

てんちむさんとは「今度2人で動画撮るかも」

あやなんさんはストーリーズに、パートナーのあゆむさん、てんちむさん、溝口さん、格闘技イベント「BreakingDown」の出場者のレオさんらと撮影したショットを公開し、「こう見えて割と長い付き合いで仲良しチーム！」と紹介した。

溝口さんについてあやなんさんは、「東京に来てすぐ知り合った、人生を教えてくれる人で本当に色々な事を学ばせて頂いております。優しい兄貴です」と紹介。

てんちむさんについては、「てんかは天てれの時から見てたので普通にファンなので"てんちむ"じゃなくててんがって呼んで古参アピールしてる」と明かしつつ、「今度2人で動画撮るかもなのでコレ話して欲しいなーみたいな話題あったらDMしてください」とファンに呼びかけていた。

レオさんのことにも触れ、「本当いい人！」と絶賛。「ブレイキングダウンとか出てらっしゃるのでどうしても野蛮なイメージがあったけどそんな事なかったです」「汗だくになりながら子どもとずっとキャッチボールして遊んでくれてました。ありがとう」と感謝をつづっていた。

あやなんさんは、「あゆむくんのお料理は本当にウチに来た人の心を和ませてくれるんですよね。また食べたいなと思うごはんをつくってくれます。ありがとう」と食事はあゆむさんが作ってくれたことを明かし、「セカパカフェ開業したらみんな食べに来てね」と冗談交じりに呼びかけていた。