石橋貴明「元気になります！」9か月ぶりX投稿　「えっ！貴さん」「涙ちょちょぎれ」ネット歓喜

食道がんと咽頭がんを併発し、芸能活動を休止している、お笑いコンビ「とんねるず」の石橋貴明さんが、2025年10月12日にXを更新。約9か月ぶりとなる投稿に、SNSでは喜びの声が上がった。

札幌のコミュニティFM番組「楽しくYouTubeで聞いてます！」

10月12日、北海道・札幌のコミュニティFM「ラジオカロスサッポロ」で、とんねるずを4時間にわたって特集した「とんねるずのおかげです！」が生放送された。パーソナリティーは俳優の江田由紀浩さんと、とんねるずファンの「ゴカクちゃん」こと牛角（ごかく）富士子さんが務めた。

放送は公式YouTubeでも生配信されたが、石橋さんがXでこう投稿した。

「ラジオカロスサッポロ！ 楽しくYouTubeで聞いてます！ 沢山メッセージをありがとう！ 元気になります！ ゴカク魂！！！」

石橋さんがXを更新したのは、25年1月2日以来およそ9か月ぶりとなる。

ファンからは「えっ！ 貴さん。貴さん。元気になってください」「たかさーん！ たかさんのポストに私が元気もらいました！ 大好きでーす」「貴さん！ 久しぶりのSNS更新すごく嬉しいです！！ 貴さん、ゆっくりと治してくださいね。ワンフーみんな待ってます！ 全然待てます！！！ とんねるず魂」「貴さんの久しぶりのポスト、嬉しすぎて涙ちょちょぎれました 貴さんの元気な姿ワンフーみんな待ってます！ またポストして下さいね！ 魂！」などのコメントが寄せられた。

なお、石橋さんの投稿は「とんねるずのおかげです！」内でも紹介され、牛角さんは「貴明さんが、この番組聞いてくださってるということで...」と思わず涙。江田さんも「はぁ～... こんなことがあるの！？」と興奮した様子だった。

「ラジオカロスサッポロ」公式Xは、石橋さんの投稿を引用し「こんな光栄な事はありません！ ありがとうございます スタッフ一同、咽び泣いております 遠く北の地より、魂！」と投稿。

また、放送終了後にも「ワンフーの方も、そうでない方も、まさかの貴さんと ラジオを通じて、魂！の交換が出来て、私達も元気を頂きました このエネルギーが色んな事を良い方向に導いてくれると信じて」などと投稿した。