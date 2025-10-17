松丸亮吾、バキバキ腹筋...ビーチ写真で魅了　「めっちゃいい身体」「ドキドキしました」「すごい！」の声

謎解きクリエイターでタレントの松丸亮吾さんが2025年10月16日、バキバキに鍛えられた水着姿の写真をインスタグラムで公開し、「腹筋すごい」などと反響を呼んでいる。

「YouTube撮影中～～！！」沖縄の海辺で

松丸さんはインスタで、「沖縄でリドラ（編注：自身が率いるクリエイター集団）のYouTube撮影中～～！！」と活動を報告し、

「YouTubeのBAN対策で乳首にシール貼ってる！笑」

とも説明した。海を背景にした自撮りも公開しており、腹筋がくっきり割れた上半身をあらわに、サムズアップで笑顔を見せた。

投稿のコメント欄には、「腹筋すごい！シール笑」「筋トレし始めてからますますかっこよくなりましたよね！？」「かわいい顔と腹筋のギャップ」「腹筋にドキドキしました」「めっちゃいい身体です！」といった声が寄せられている。

松丸さんは、2月にトレーニング姿をインスタで披露し、「温泉ロケ行きたくてジム通ってるんだけど、結構いい感じになってきた...！胸囲99.5cm...！がんばるぞーーー！！！」と意気込んでいた。7月には「やっと解禁して念願の温泉ロケ行けた！！筋トレのおかげで腹筋いい感じに仕上がってきた」と報告している。