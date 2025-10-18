人気モデルの仁香、16歳年下夫と結婚記念日ラブラブ2ショ　「ほんとにずっと素敵なご夫婦」

モデルの仁香さん（50）が2025年10月12日、自身のインスタグラムを更新。フォトグラファーの夫・柴田翔平さんの誕生日と結婚記念日を報告し、夫婦ショットを披露した。

「なんだかんだ幸せ」

仁香さんは、「10/9は翔平＠shohey_shibataのお誕生日と結婚記念日」と報告し、翔平さんとの2ショットなど6枚の写真を投稿。「写真を見返したら婚姻届を出す日の写真や結婚当時に撮影した写真出てきました」と報告し、「7年経ちました」「出会って8年」とつづっていた。

「結婚は幸せは２倍悲しみは半分こと言いますが、私達は全てを分かち合いそこに生まれる感情や結果を共有しています」と語り、「それってすごく幸せだしありがたい」とコメントを添えている。

「いつも家族でお祝いしますが昨日は仲良しファミリーが祝ってくれた」と報告し、「大変なこともあったけど、なんだかんだ幸せ」とつづった。

インスタグラムに投稿された写真では、翔平さんが仁香さんの腰に手をまわして、仲睦まじい様子を披露している。

この投稿には、「ほんとにずっと素敵なご夫婦」「綺麗で若すぎる～」「仲良し夫婦」「うっとり見惚れました」「ほんとに綺麗」といったコメントが寄せられていた。

仁香さんは18歳でファッション誌「CanCam」で専属モデルとしてデビュー。2008年に長男を出産し14年に離婚。18年10月に16歳年下の柴田氏と再婚し、年の差が話題となった。