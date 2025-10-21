「氣志團」綾小路翔「数々の不運が重なり、今最低最悪」...GACKTがエール「いつでも呼んでくれ」

歌手のGACKTさんが2025年10月21日にXを更新し、ロックバンド・氣志團の綾小路翔さんにエールを送った。

「笑えるようになるまで付き合うから」

綾小路さんは18日にXで、「数々の不運が重なり、今最低最悪の結末を迎えている」と告白。「みるみる内に心がドス黒く染まり始めているのだけど、ここをどうにか食い止め、何とか明日には笑い話に転化させたいところ！頑張れ、綾小路 翔！負けるな、綾小路 翔！」と自らを鼓舞していた。

綾小路さんと親交のあるGACKTさんは21日にXでこのポストを引用し、「翔、しんどいことも苦しいことも、上手くいかないことも、タイミング合わずに空回りすることも、オマエにも今までいっぱいあったじゃん？」と呼びかけ。その上で、「でも、それを何度も乗り越えてきたから今のオマエがいるんじゃん？」とつづった。

GACKTさんは、「もちろん、思ったようにいかないことでイライラすることもあると思うが、翔なら大丈夫」とし、「どうしても前に進めない時は、いつでも呼んでくれ。一緒に飲みに行こうぜ。笑えるようになるまで付き合うからさ」と言葉を掛けた。

また、GACKTさんは「いつもの翔らしく、どーんと構えて慎重かつ大胆にやってくれ」とつづり、最後には、「氣志團万歳！綾小路翔、万歳！」とエールを送っていた。

このポストにGACKTさんの元には、「大事にされてますね」「GACKTさんの優しさに心を打たれました」という声が集まっていた。