J-CAST ニュース

「氣志團」綾小路翔「数々の不運が重なり、今最低最悪」...GACKTがエール「いつでも呼んでくれ」

2025.10.21 12:36
エンタメ班
全国の工務店を掲載し、最も多くの地域密着型工務店を紹介しています

   歌手のGACKTさんが2025年10月21日にXを更新し、ロックバンド・氣志團の綾小路翔さんにエールを送った。

  • GACKTさん（2015年撮影）
    GACKTさん（2015年撮影）
  • GACKTさんのX（＠GACKT）より
    GACKTさんのX（＠GACKT）より
  • 綾小路翔さんのX（＠ShowAyanocozey）より
    綾小路翔さんのX（＠ShowAyanocozey）より
  • GACKTさん（2015年撮影）
  • GACKTさんのX（＠GACKT）より
  • 綾小路翔さんのX（＠ShowAyanocozey）より

「笑えるようになるまで付き合うから」

   綾小路さんは18日にXで、「数々の不運が重なり、今最低最悪の結末を迎えている」と告白。「みるみる内に心がドス黒く染まり始めているのだけど、ここをどうにか食い止め、何とか明日には笑い話に転化させたいところ！頑張れ、綾小路 翔！負けるな、綾小路 翔！」と自らを鼓舞していた。

   綾小路さんと親交のあるGACKTさんは21日にXでこのポストを引用し、「翔、しんどいことも苦しいことも、上手くいかないことも、タイミング合わずに空回りすることも、オマエにも今までいっぱいあったじゃん？」と呼びかけ。その上で、「でも、それを何度も乗り越えてきたから今のオマエがいるんじゃん？」とつづった。

   GACKTさんは、「もちろん、思ったようにいかないことでイライラすることもあると思うが、翔なら大丈夫」とし、「どうしても前に進めない時は、いつでも呼んでくれ。一緒に飲みに行こうぜ。笑えるようになるまで付き合うからさ」と言葉を掛けた。

   また、GACKTさんは「いつもの翔らしく、どーんと構えて慎重かつ大胆にやってくれ」とつづり、最後には、「氣志團万歳！綾小路翔、万歳！」とエールを送っていた。

   このポストにGACKTさんの元には、「大事にされてますね」「GACKTさんの優しさに心を打たれました」という声が集まっていた。

GACKT
氣志團
綾小路翔
姉妹サイト