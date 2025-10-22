J-CAST ニュース

「おっかねえ」武井壮、航空券でまさかの事態　「超高額」請求のメール届き「バグってんのかな」

2025.10.22 13:30
エンタメ班
建築予定地やご希望の地域の工務店へ一括無料資料請求

   タレントの武井壮さんが2025年10月22日にXで、イタリアの国内航空券を購入しようとしたところ、330万円以上も請求されそうになったことを明かした。

  • 武井壮さん
    武井壮さん
  • 武井壮さんのX（＠sosotakei）より
    武井壮さんのX（＠sosotakei）より
  • 武井壮さん
  • 武井壮さんのX（＠sosotakei）より

「そっとサイトを閉じて...」

   武井さんは「イタリアの国内線片道170（ユーロ）くらいの飛行機のチケット予約して航空会社からクレジットカードで決済しようと思ったら認証が必要とメールが来た」と日本円で約3万円ほどの航空券を予約しようとしたことを明かした。

   しかし、メールに記載されていたのは333万9600円という支払い金額。武井さんは「請求が330万円とのこと」「そっとサイトを閉じて車で移動することにした」と明かした。

   この現象に武井さんは、「おっかねえ」「バグってんのかな。。。」とつづっていた。

   このポストに武井さんの元には、「ヨーロッパなのでどこに落とし穴あるかドキドキ」「バグなのか詐欺なのか...怖すぎる話」「最近この手の詐欺が多いそうですよ」という声が集まっていた。

武井壮
姉妹サイト