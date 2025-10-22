「おっかねえ」武井壮、航空券でまさかの事態　「超高額」請求のメール届き「バグってんのかな」

タレントの武井壮さんが2025年10月22日にXで、イタリアの国内航空券を購入しようとしたところ、330万円以上も請求されそうになったことを明かした。

「そっとサイトを閉じて...」

武井さんは「イタリアの国内線片道170（ユーロ）くらいの飛行機のチケット予約して航空会社からクレジットカードで決済しようと思ったら認証が必要とメールが来た」と日本円で約3万円ほどの航空券を予約しようとしたことを明かした。

しかし、メールに記載されていたのは333万9600円という支払い金額。武井さんは「請求が330万円とのこと」「そっとサイトを閉じて車で移動することにした」と明かした。

この現象に武井さんは、「おっかねえ」「バグってんのかな。。。」とつづっていた。

このポストに武井さんの元には、「ヨーロッパなのでどこに落とし穴あるかドキドキ」「バグなのか詐欺なのか...怖すぎる話」「最近この手の詐欺が多いそうですよ」という声が集まっていた。