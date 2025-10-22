元TOKIO山口達也、山中でチェーンソー肩に...「やってます！」　復帰に期待の声「DASH島をお願い」「もう貴方しかおらん」

アイドルグループ「TOKIO」元メンバーの山口達也さん（53）が、2025年10月17日にXを更新。山林の中での自撮り写真を公開した。

顔にうっすらヒゲ...ワイルドな近影

山口さんはXで、「やってます！」と笑顔の顔文字付きで投稿。竹が生えた山林の中で、チェーンソーを肩に担いだ自撮り写真を公開した。髪をオールバックにしてメガネを乗せ、鼻の下とあごにうっすらとひげを生やした、ワイルドな風貌だ。

山口さんは、かつて出演していた「ザ！鉄腕！DASH！！」（日本テレビ系）で、「DASH村」や「DASH島」の開拓で活躍を見せていた。

山中で何らかの作業をしていると見られる山口さんの姿に、Xユーザーからは「帰ってこーい！ 鉄腕DASH助けてくれ」「ヨッ、棟梁 腕は衰えてないようなので、是非DASH島をお願いします」「DASHに戻ってきたのかと思った やっぱり似合うよ 戻ってきてー！」「戻ってきてくれ～ もう貴方しかおらんねん...」などの声が上がっている。