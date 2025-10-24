三原じゅん子氏「30秒会見」に批判殺到「辞職しろ」　本人がX上で猛反論「決して特別な事ではありません」

自民党・三原じゅん子前こども政策担当相が2025年10月24日、SNSを中心に批判が相次いだ「30秒会見」についてX上で言及した。三原氏は「他の大臣にしても決して特別な事ではありません」と反論している。

三原じゅん子氏「30秒会見」が炎上

三原氏を巡っては、10月17日の閣議後に行った記者会見が注目を集めた。三原氏は「ご報告は特にございません」と発言した後、記者からの質問も出ず、わずか30秒ほどで会見が終了したためだ。

この会見の具体的な内容はこうだった。三原氏が演台に立つと、幹事社の記者が「ただいまから三原大臣閣議後会見を始めます」とアナウンスし、「それでは冒頭、大臣からお願いします」と促した。

三原氏は「皆さん、おはようございます」と頭を下げながらあいさつし、「冒頭、私からご報告は特にございません」とコメントした。

これを受け、幹事社の記者は、「それでは質疑に移ります。ご所属お名前に続いてご質問をお願いします。いかがでしょうか」と述べた。会場から質問が出なかったため、「ないようですので、会見を終わります。ありがとうございました」と締めくくった。

三原氏も「ありがとうございます」と応じて演台から去った。この間、約30秒だった。

この内容に対し、「こんな定例会見、出る意味あんの？」「税金の無駄遣い！」「仕事しないのならば辞めて頂きたい」「クビにしろ」「やる気がないなら辞職しろ」「報告無しってことは仕事してませんってことだよね」などの批判が殺到した。