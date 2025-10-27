ネット婚活開始の与沢翼氏に220人応募　「綺麗な人も多い」「孤独なおじさんにチャンス」

「婚活アカウント」への転身を宣言し注目を集めていた実業家の与沢翼氏が2025年10月26日、婚活の進捗をXで報告した。

「今日から婚活アカウントに転身することにしました」

与沢氏は4月18日未明、Xに長文のポストを投稿し「仕事をやめてタイに来てから『覚せい剤』にどっぷりはまっていました」と告白し、元グラビアアイドルでモデルの妻・麻美さんが3人の子どもを連れて帰国したことを報告した。

与沢氏はその後、日本へ帰国。7月6日には精神病院に入院していたことを報告した。入院前は「妄想」の症状が出ていたとも明かし、離婚協議したことを明かした。

その後、9月18日に行ったYouTubeでの配信では、タイでの新生活に際し、女性と生活を始めるも、破局してしまったと告白。破局の理由を「たぶん俺が、その子に向き合おうとしなかったからですね」と説明し、「奥さんを超えられる人はいないからさ、俺の中では」と元妻への未練ものぞかせた。

しかし、突如10月25日にXで「今日から婚活アカウントに転身することにしました」と宣言。

「条件は20代の独身女性です」「理想は、普通の子 学歴とかキャリアとか不問」「顔重視というより、スタイルが良い方が好み」などと条件を挙げ、タイおよび日本で面接を行うと呼びかけていた。