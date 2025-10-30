J-CAST ニュース

「赤羽の顔」目指すも...人気芸人YouTuber、批判を受けクラファン中止を発表「目が覚めた」

2025.10.30 10:30
エンタメ班
富士フイルムが開発した糖の吸収を抑えるサプリが５００円＋税で

   吉本興業所属のお笑い芸人4名による人気YouTubeチャンネル「ガーリィレコードチャンネル」が2025年10月28日に公開した動画で、実施中だったクラウドファンディングの中止を発表した。

  • 中止になったクラウドファンディングのページ。目標額の7割まで集まっていた
    中止になったクラウドファンディングのページ。目標額の7割まで集まっていた
  • 動画でクラウドファンディング中止の経緯を説明、謝罪した（写真は「ガーリィレコードチャンネル」）
    動画でクラウドファンディング中止の経緯を説明、謝罪した（写真は「ガーリィレコードチャンネル」）
  • 中止になったクラウドファンディングのページ。目標額の7割まで集まっていた
  • 動画でクラウドファンディング中止の経緯を説明、謝罪した（写真は「ガーリィレコードチャンネル」）

支援金でビジョン広告の掲載などを行うと説明

   「ガーリィレコードチャンネル」は、お笑いコンビ・ガーリィレコードの高井佳佑さんとフェニックスさん、お笑い芸人の秋山太郎さん、雨野宮将明さんによるYouTubeチャンネルで、登録者数は112万人を数える。

   同チャンネルでは、10月9日より「ガーリィレコードチャンネルが『赤羽の顔』になるまで」と題したクラウドファンディングのプロジェクトを開始。24日公開の動画では、長年活動拠点としている東京・赤羽を盛り上げる目的でプロジェクトを立ち上げたとし、集めた支援金を利用して赤羽でのビジョン広告掲載や自分たちの銅像の設置、フェスの開催などを考えていると説明していた。

   ところが、コメント欄には「これ応援するのは盲目だけでしょ...」「本当に盛り上げたいのは赤羽じゃなくて『自分たち』だろ？」「赤羽をダシにして自分たちが金儲けしたいだけとしか思えないな」「自分たちのやりたいことの第一歩に自費で1人25万も出せないような金銭事情なら顔とか言ってる場合じゃなくね もっと働いたほうがいいよ」といった辛辣な意見が相次いだ。

4人全員で中止を発表し、ファンへ謝罪
続きを読む
1 2
全文表示
ガーリィレコード
ガーリィレコードチャンネル
クラウドファンディング
姉妹サイト