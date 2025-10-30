東ちづる「媚びと過剰適応でのし上がってきたと想像」...X投稿に批判の声

俳優の東ちづるさんが2025年10月29日にXで、高市早苗首相を示唆しつつ、「媚びと過剰適応でのし上がってきた」と指摘。ポストに批判が集まっている。

「堂々と振る舞ったほうが益になったはず」

28日、日米首脳会談が行われたあと、高市首脳とトランプ大統領は大統領専用ヘリコプターに同乗して米海軍横須賀基地を訪問し、原子力空母を視察した。

さらに、現地でトランプ大統領が行った演説に高市首相も飛び入り参加し、満面の笑みでサムアップを連発。トランプ大統領からの賛辞に飛び跳ねて喜びを表現するなどしていた。

こうした振る舞いが報じられたあと、東さんは29日にXで、「女性だからこそ、その業界では特に、媚びと過剰適応でのし上がってきたと想像できる」と指摘。「大変だっただろう」と同情を寄せた。

しかし、東さんは「が、現立場上は対外的にも堂々と振る舞ったほうが益になったはず」とし、「残念」とつづっていた。

このポストに東さんの元には、「この発言、言っていいことの範囲超えてるだろ」「女性が成功すると、同じ女性が『女の武器を使ったに違いない』的なことを言うのは、明らかな性差別です」「世襲でもない政治家が、媚びと女の武器を使えば総理大臣までなれると本当に思ってるの？」といった批判の声が多く集まっていた。