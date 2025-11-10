J-CAST ニュース

「消えたら泣くマジで」...ディズニーシーで会えるトラのキャラ「チャンドゥ」がいなくなる？　SNSの噂に運営会社が回答

2025.11.10 17:15
エンタメ班
   東京ディズニーシーのアトラクション「シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ」に登場するトラのキャラクター「チャンドゥ」について、SNSでは、グッズが売り切れているほか、グッズ検索のキャラクター一覧からもいなくなっているといった情報が拡散され、ファンが気をもんでいる。

   SNSではディズニーシーでチャンドゥに会えなくなるのではないかといった不安の声も寄せられているが、実際はどうなのか。ディズニーシーを運営するオリエンタルランド（千葉県浦安市）に聞いた。

  • チャンドゥのぬいぐるみは現在在庫なしに。公式サイトより
    チャンドゥのぬいぐるみは現在在庫なしに。公式サイトより
  • グッズ検索の「キャラクターから探す」一覧にチャンドゥがいない。ディズニーリゾートアプリより
    グッズ検索の「キャラクターから探す」一覧にチャンドゥがいない。ディズニーリゾートアプリより
  • アイコンはチャンドゥも設定可能。ディズニーリゾートアプリより
    アイコンはチャンドゥも設定可能。ディズニーリゾートアプリより
グッズも「在庫なし」...一方アイコンはチャンドゥを設定可能

   東京ディズニーリゾート公式サイト内のブログによると、チャンドゥはディズニー映画などには登場しない、「東京ディズニーシーだけで会えるキャラクター」という。アトラクション「シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ」で、船乗り・シンドバッドの相棒として登場する。

   Xでは2025年11月6日頃から、ディズニーリゾート公式アプリ内のグッズ検索の「キャラクターから探す」の一覧からチャンドゥがいなくなっているとする情報が拡散された。実際にアプリを確認すると、ミッキーマウスやくまのプーさん、スティッチといったキャラクターが並ぶ中に、チャンドゥはいなかった。

   また、ディズニーストアの公式サイトで「チャンドゥ」で検索すると出てくるぬいぐるみなどのグッズ4種類はすべて「在庫なし」になっており、このことも指摘された。

   Xでは、「ディズニーシーのお楽しみ消える...？」「いなくなったら嫌だよ」「やだやだやだ......」「チャンドゥー消えたら泣くマジで」といった不安の声が寄せられた。また、「シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ」のアトラクションそのものがなくなってしまう予定があるのではないかといった憶測も書き込まれた。

   一方で、ディズニーリゾート公式アプリ内で設定できるキャラクターアイコンでは、10日現在もチャンドゥを設定することができる。

SNSの声には「一切そのような事実はございません」
チャンドゥ
ディズニーシー
東京ディズニーリゾート
