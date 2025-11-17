J-CAST ニュース

「生誕くらい主役を立てろ」メンズアイドル、ペンライトカラーで持論　共感続々

2025.11.17 16:30
エンタメ班
   10人組メンズアイドルグループ「XP!A（クロスピア）」のメンバー・うとさんが2025年11月16日、Xでメンバーの誕生日を祝う「生誕」イベントをめぐる思いを投稿し、波紋を広げている。

  • 「生誕」イベントのペンライトの色が議論になっている（写真はイメージ）
  • 「XP!A（クロスピア）」のメンバー・うとさんのポスト。ペンライトをめぐる持論を投稿した
  • 「生誕」イベントのペンライトの色が議論になっている（写真はイメージ）
「生誕くらい主役を立てろ、〇ね」

   XP!Aは、前身となるグループ「ベアードアード」の後続グループとして、24年7月30日に始動したアイドルグループだ。

   賛否を呼んでいるのは、うとさんによるアイドルの誕生日を祝う「生誕」イベントでのペンライトに関する投稿だった。

   うとさんは「生誕くらい主役を立てろ、〇ね」（原文ママ）とし、怒りをあらわにした。

   メンバーごとに担当カラーがあてがわれているアイドルグループの場合、誕生日を迎えるメンバーを祝う特別な「生誕イベント」では、楽曲のパフォーマンス中や集合写真などで、ペンライトの色を主役となるメンバーのものに合わせることが通例となっている。

   しかし、中には自分の「推し」の色に合わせたままにするファンもおり、ファンの間でも度々議論の的となっていた。

   同日にはメンバー・はくさんの生誕イベント「妖異幻怪-逢魔ノ刻にて、我は妖と契りを交わす-」が行われており、グループ公式が公開したイベント報告の投稿には、ライブ会場で撮影された集合写真が添えられていた。会場のファンが掲げたペンライトの色は、はくさんのメンバーカラーである緑色が多い一方、一部白や黄色、赤色のものもあった。

「なんで写真撮影の数分間生誕の主役の人の色に変えないの？」
XP!A
うと
ペンライト
生誕祭
