「生誕くらい主役を立てろ」メンズアイドル、ペンライトカラーで持論　共感続々

10人組メンズアイドルグループ「XP!A（クロスピア）」のメンバー・うとさんが2025年11月16日、Xでメンバーの誕生日を祝う「生誕」イベントをめぐる思いを投稿し、波紋を広げている。

「生誕くらい主役を立てろ、〇ね」

XP!Aは、前身となるグループ「ベアードアード」の後続グループとして、24年7月30日に始動したアイドルグループだ。

賛否を呼んでいるのは、うとさんによるアイドルの誕生日を祝う「生誕」イベントでのペンライトに関する投稿だった。

うとさんは「生誕くらい主役を立てろ、〇ね」（原文ママ）とし、怒りをあらわにした。

メンバーごとに担当カラーがあてがわれているアイドルグループの場合、誕生日を迎えるメンバーを祝う特別な「生誕イベント」では、楽曲のパフォーマンス中や集合写真などで、ペンライトの色を主役となるメンバーのものに合わせることが通例となっている。

しかし、中には自分の「推し」の色に合わせたままにするファンもおり、ファンの間でも度々議論の的となっていた。

同日にはメンバー・はくさんの生誕イベント「妖異幻怪-逢魔ノ刻にて、我は妖と契りを交わす-」が行われており、グループ公式が公開したイベント報告の投稿には、ライブ会場で撮影された集合写真が添えられていた。会場のファンが掲げたペンライトの色は、はくさんのメンバーカラーである緑色が多い一方、一部白や黄色、赤色のものもあった。