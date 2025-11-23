石破茂前首相、無言の砂漠の風景写真を投稿　その真意はどこに「遠回しに表現」「VIVANTの撮影」？

石破茂前首相が2025年11月22日、Xに突如「砂漠」の風景写真を公開し、ネットの注目を集めている。

「石破さんVIVANTのシーズン2出演の可能性あって激アツ」

石破氏が22日朝に投稿したのは、2枚の風景写真だ。

いずれも鮮やかな青空の下に広い砂漠が広がっているもので、1枚目はやや淡いトーン。まばらな人影もあり、砂漠の奥には海も見える。

2枚目ははっきりとコントラストのついた写真で、人影はない。

投稿にはコメントはついておらず、その意図は不明だ。

同日夜には「鳥取市の白兎会館で、総理退任後初の国政報告。久しぶりのみなさまにお会いできました」と投稿していたことから、撮影されたのは石破氏の地元である鳥取県の鳥取砂丘のものと思われる。

美しい風景写真だが、「無言」での投稿だったことでSNSユーザーからは2100件を超えるリプライ（返信）が寄せられるなど、"考察"投稿が相次いだ。

「砂漠 = 草がない = 笑えない状況 だと遠回しに表現しておられるのですね」「鳥取砂丘だな。このタイミングで出す意図は？ 日本がこんな風になっちゃうよ？ という暗喩？ ダメだ、深読みしすぎる癖が付いてしまった...」など、石破氏が言外に何かを訴えていると見る向きもある。

続編撮影中のテレビドラマ『VIVANT』（TBSテレビ系）の名前を挙げる投稿も目立つ。

「VIVANTの撮影だな」「石破さんVIVANTのシーズン2出演の可能性あって激アツ」「石破さんVIVANT出るんだ？」など、出演を熱望するユーザーもいる。

また、美しい写真に「石破さんどんだけ写真上手いの」「普通に写真綺麗すぎんだろ...石破さんは鉄オタだし、いいカメラ持ってるのかな？」など、石破氏の写真の腕を評価する投稿もあった。