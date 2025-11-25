「日本人の弱点をついてきた」？　コワモテ中国大使館、2か月半ぶりに「猫」投稿

在京中国大使館の公式Xアカウントが2025年11月25日、「猫」の写真を投稿した。

日中関係に緊張が走る中での「ほっこり」ポストに、ネット民からの注目が集まっている。

「故宮でゆったりと過ごす猫たち」

中国の薛剣（せつけん）駐大阪総領事による過激なX投稿が波紋を広げたほか、中国国防省報道官や中国外務省報道官がSNSで日本語での「警告」文章を発信するなど、日中間の緊張が高まっている。

こうした中、中国大使館公式Xは25日、「故宮でゆったりと過ごす猫たち」として、中国・北京の故宮博物院で撮影された4枚の猫の写真を公開した。

それぞれの写真には、くっきりした赤い壁に映えるふさふさした白黒の猫や、緑の中でカメラの方に振り返る頭にグレーの柄が入った白い猫、石造りの床を渡る三毛猫、生い茂る草の中で佇むキジトラ猫の4匹が写っている。

同アカウントが猫に関する投稿を行うのは9月13日以来、約2か月半ぶりとみられる。