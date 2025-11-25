「営業妨害ですよ」小野田紀美氏、銀色ドレス揶揄に怒りをあらわ　「ヒール履くな」にも猛反論

小野田紀美経済安保担当相が2025年11月24日にXで、自身が着用した銀色のロングドレスを揶揄したSNS投稿に対する怒りをあらわにした。このドレスを手掛けるブランド名を明かした上で、「今までこのドレスを着てきた方にも失礼ですし、これから着る人にも失礼です。営業妨害ですよ」と訴えた。

「小野田へのヘイトにドレスを巻き込むな」

小野田氏のドレスを揶揄した投稿は、小野田氏が10月21日の閣僚認証式で銀色のロングドレスを着ている場面をスクリーンショットした上で、「マウント取れる服」などと表現していた。

これを受け、小野田氏は24日、この投稿を画像で紹介しながら、「この呟きとそこに集まってるリプが私の服をディスっているのですが...何か悪いとしたらそれは私の着こなしが悪いだけで、服は全く悪くありません」と反論した。

小野田氏によれば、このドレスは、日本のフォーマルウェアブランド「東京ソワール」が手がけたものだという。「宮中のドレスコードに対応できる正礼装を作られている数少ない日本のブランド」だと紹介した上で、「過去の組閣の写真を見れば、私以外の方も多々同ブランドの同色のドレスも選ばれています」と説明。そして次のような経緯を明かした。

「どのドレスも私には長さが足りない中で、その中で少しでも長い丈で合うものを、とお店の方が選んで下さったドレス。宮中のドレスコードに合う正礼装です」

続けて小野田氏は、「何も知らない方々が、小野田憎しで日本のブランドのスタンダードなフォーマルウェアをディスるのは、ブランドさんをはじめ、今までこのドレスを着てきた方にも失礼ですし、これから着る人にも失礼です。営業妨害ですよ」と怒りをあらわにした。

そして、「最後にもう一度はっきりさせときましょう。ドレスは全く悪くないので、小野田へのヘイトにドレスを巻き込むな。以上」と訴えた。

この投稿に対し、背が高いからヒールを履くなという一般人の反応も。小野田氏は「正礼装にぺたんこ靴履くのが相応しいとお思いで？？それをさておいても低身長にも高身長にもヒールを履く権利は有るんで」と反論している。