「彼女以外の女性複数人と関係を...」ゲーム実況グループメンバーが活動休止　他メンバーも「深い失望」明かす

主にゲーム実況で活動する3人組YouTuberグループ「三人称」の「鉄塔」さんが、2025年11月25日にXで、交際相手以外の複数人の女性と関係を持っていたことがメンバーに知られ、信頼を失ったとして、活動休止を発表した。出演が決まっているイベントはキャンセルするという。

また、これを受けて、「三人称」メンバーのドンピシャさんとぺちゃんこさんも連名で声明を発表した。

「メンバー二人からの信頼を失ってしまった」

鉄塔さんは発表で、オープンにはしてこなかったものの、交際している「彼女」がいたと明かした。その彼女は、「三人称のメンバーにも紹介をしており、深い話をする仲でもありました」と説明した。

しかし、「僕が彼女以外の女性複数人と関係を持っていたことが、彼女と三人称のメンバーの知るところとなりました」という。彼女については、「誠心誠意謝罪をし、現在もそばに居てくれています」と説明。一方、三人称については、「メンバー二人からの信頼を失ってしまったことは確か」とした。

鉄塔さんは、「仲間として、そのままの状態で活動を続けていくべきではないのではないか、と思うようになりました」と心境を述べた。26年で活動15年を迎えるにあたり「自分の行動にけじめをつけ、また、今度も2人と活動が続けられるように」として、活動休止を提案したと説明した。

鉄塔さんは、「周りの人たちに対して失望させてしまったことを悔いており」といい、グループから身を引くことも考えたという。しかし、「メンバーから厳しく叱責を受け、そして話し合いを続ける中で、メンバーだけではなく、家族、知人、関係者の方々、そして何よりこれまで応援してくださっていたファンの方々に対しても誠実であるために、きちんと自分の行いに向き合い、反省し、今一度自分の立場を見つめ直し、しっかりと前を向いて進んでいくべきだと考えました」と、活動休止を提案するに至った経緯を説明した。

復帰時期は決まっていないが、26年1月12日開催のイベント「SANNINSHOW HOUSE Vol.2」は開催中止にするとした。

鉄塔さんは最後に、「活動を続ける他のメンバーを応援して、いずれ迎え入れて貰えるように自分も努力したいと思います」と述べた。