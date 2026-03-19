「パって目が覚めたら、隣の知らないおじさんが...」二瓶有加、飛行機で遭った恐怖の痴漢被害を語る

女優でタレントの二瓶有加さんが2026年3月14日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画の中で、人生初の痴漢被害に遭ったと報告した。







「飛行機でやるって君、勇者だね」

「人生で初めて痴漢に遭いました」と題した動画で二瓶さんは「この前、飛行機で痴漢に遭いました」「飛行機でやるって君、勇者だねって思ったんだけど」と切り出した。

二瓶さんによれば、その日は多忙につき、極度の睡眠不足の状態で仕事に向かう飛行機に搭乗したという。座ったのは、3人掛けの真ん中の座席。現地到着後はすぐに長時間のロケが控えていたこともあって、体力を少しでも回復させようと睡眠を取っていたところ、「パって目が覚めたら、隣の知らないおじさんがずっと手をこうやって...」と、肘掛けに乗せていた自分の手を男性が指でなでていたと明かした。

当初は目が覚めたばかりということもあって、男性が誤って自分の手に触ってしまったのではないかと思った二瓶さん。寝たふりをしながら状況把握を試みたものの、男性が手をなでるのをやめなかったため、「これは意図的に触られてる」と、疑いが確信に変わったという。そこで二瓶さんは、触られているのに気付いていることをアピールする目的で、わざと大きな咳ばらいをしながら腕を組んだ。すると男性は、自分の顔を見られないように二瓶さんから顔をそむけたという。