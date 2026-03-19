茂木敏充外相「しっかりと臨みます」高市首相と訪米　日米首脳会談控え「同盟強化」...問われるイランとの距離感

2026年3月18日、茂木敏充外務大臣は自身のXで、「これから、高市総理と共に、アメリカのワシントンD.C.に向かいます」明日、19日には日米首脳会談が行われ、私も同席します」と投稿した。

「日米同盟の新たな歴史を切り拓く機会となるよう」

同投稿では「日米同盟の強化、経済を始めとする幅広い分野での日米協力、そして、緊迫が続くイラン情勢といった厳しさを増す国際情勢についても、我が国の立場や考えを踏まえ、じっくりと議論が行われることと思います」とし、「今回の総理訪米が、日米同盟の新たな歴史を切り拓く機会となるよう、外務大臣としてしっかりと臨みます」と意気込みを語った。

アメリカとイスラエルのイランへの攻撃をきっかけに、今後ガソリンをはじめとする膨大な石油関連製品の価格高騰が懸念されている。米軍とイスラエル軍のイラン空爆により、100人以上の児童らが死亡されたとされており、早急な停戦に向けた説得が求められている。

ネット上では「日本と世界にとってよい交渉となりますよう国民の1人として願っております」といった声のほか、「トランプに対して過剰に媚びて国益を損なう合意をすることだけは阻止してほしい」とアメリカ優位の交渉にならないことを懸念する声も寄せられた。また、「世界経済の混乱と人道危機を引き起こしてる今の米国との『日米同盟の強化』ってどうかしてるよ」「今は日米同盟の強化ではない。友好国イランとの協議が先」などの声もある。