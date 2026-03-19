STARTO社が「嵐」ラストツアー関連「なりすましアカウント」に注意喚起　「公式生配信を騙る偽サイト」も要注意

芸能事務所「STARTO ENTERTAINMENT」が2026年3月18日、リーガル公式Xアカウントで、現在開催中のアイドルグループ「嵐」のライブツアーに関連したなりすましアカウントをめぐる注意喚起を行った。







「詐欺行為につながる危険な偽サイト・なりすましアカウントです」

STARTO社は「公式生配信を騙るサイトやなりすましアカウントについての注意喚起」として、詳細を説明した。

「現在開催中のARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』に関連して、公式生配信を騙る偽サイトやタレントのなりすましアカウントが多数確認されています」という。

「当社は、本日（2026年3月18日）時点で、ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』の公式生配信についてのお知らせはしておりません」とした上で、「本日時点で生配信をうたうサイトやアカウントは、ファンの皆様の個人情報を違法に抜き取るなど、詐欺行為につながる危険な偽サイト・なりすましアカウントです」と説明。

「当社タレントの公式配信のお知らせや公式SNSアカウントは、当社公式HPからお知らせしております」とし、「偽サイトやなりすましアカウントに騙されることのないよう、くれぐれもご注意ください」と呼びかけた。