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ロックバンドのボーカル、ライブMC中の「『こっち向いて』はない方が良いですね」...「無しでお願いします」

2026.03.19 16:00
エンタメ班

   ロックバンド・GLAYのボーカルTERUさんが2026年3月18日にXを更新し、ライブMC中の観客の呼びかけについて注意喚起した。

  • GLAYのボーカルTERUさんがMC中の声に言及（写真はイメージ）
    GLAYのボーカルTERUさんがMC中の声に言及（写真はイメージ）
  • TERUさんのX（＠TE_RUR_ET）より
    TERUさんのX（＠TE_RUR_ET）より
  • GLAYのボーカルTERUさんがMC中の声に言及（写真はイメージ）
  • TERUさんのX（＠TE_RUR_ET）より

「せっかくの緊張感がなくなってしまう」

   GLAYは3月17日、東京・Zepp DiverCityで「GLAY HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 in Zepp DiverCity "Zead Or Zlive"」を開催していた。

   TERUさんは18日にXで、「昨日のZEPPのライブ音源を聴いたんだけど」と切り出し、「MC中の『こっち向いて』はない方が良いですね」とMC中に客席から上がったらしき声に言及した。

   これにTERUさんは「バンドのせっかくの緊張感がなくなってしまう」と指摘し、「無しでお願いします！！」と呼びかけていた。

   このポストには、「危うく言ってしまう所だった......了解です！」「こういうのちゃんとアーティストから言ってくれると有難いです」という声が集まっていた。

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