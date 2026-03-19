ロックバンドのボーカル、ライブMC中の「『こっち向いて』はない方が良いですね」...「無しでお願いします」

ロックバンド・GLAYのボーカルTERUさんが2026年3月18日にXを更新し、ライブMC中の観客の呼びかけについて注意喚起した。
「せっかくの緊張感がなくなってしまう」
GLAYは3月17日、東京・Zepp DiverCityで「GLAY HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 in Zepp DiverCity "Zead Or Zlive"」を開催していた。
TERUさんは18日にXで、「昨日のZEPPのライブ音源を聴いたんだけど」と切り出し、「MC中の『こっち向いて』はない方が良いですね」とMC中に客席から上がったらしき声に言及した。
これにTERUさんは「バンドのせっかくの緊張感がなくなってしまう」と指摘し、「無しでお願いします！！」と呼びかけていた。
このポストには、「危うく言ってしまう所だった......了解です！」「こういうのちゃんとアーティストから言ってくれると有難いです」という声が集まっていた。
昨日のZEPPのライブ音源を聴いたんだけどMC中の『こっち向いて』はない方が良いですね。— TERU (@TE_RUR_ET) March 18, 2026
バンドのせっかくの緊張感がなくなってしまうので無しでお願いします！！