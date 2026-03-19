ロックバンドのボーカル、ライブMC中の「『こっち向いて』はない方が良いですね」...「無しでお願いします」

ロックバンド・GLAYのボーカルTERUさんが2026年3月18日にXを更新し、ライブMC中の観客の呼びかけについて注意喚起した。

「せっかくの緊張感がなくなってしまう」

GLAYは3月17日、東京・Zepp DiverCityで「GLAY HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 in Zepp DiverCity "Zead Or Zlive"」を開催していた。

TERUさんは18日にXで、「昨日のZEPPのライブ音源を聴いたんだけど」と切り出し、「MC中の『こっち向いて』はない方が良いですね」とMC中に客席から上がったらしき声に言及した。

これにTERUさんは「バンドのせっかくの緊張感がなくなってしまう」と指摘し、「無しでお願いします！！」と呼びかけていた。

このポストには、「危うく言ってしまう所だった......了解です！」「こういうのちゃんとアーティストから言ってくれると有難いです」という声が集まっていた。