二宮和也×渡辺謙、「硫黄島コンビ」豪華オフショに注目　「すごく仲良しよね」「少年の様な笑顔」の声

WBCをライブ配信する「Netflix」のWBCアンバサダーを務めた俳優・渡辺謙さんが2026年3月18日、同スペシャルサポーターで嵐の二宮和也さんとのツーショットをインスタグラムで公開した。

「素晴らしい決勝戦を目の当たりにして胸が熱く」

渡辺さんはインスタで、WBC球場のグラウンドを背景に、二宮さんと笑顔で写るオフショットを披露した。バックハグするようにしながら、二宮さんの片腕を掴んでポーズを決めている。投稿文では、

「World Baseball Classic 2026 素晴らしい決勝戦を目の当たりにして胸が熱くなりました。不慣れな進行にスタッフの皆さん対応ありがとうございました」

と振り返り、「スポーツの枠を超えてエンタテインメントまで高めようとトライしたNetflixに参加出来たこと誇りに思います。改めて参加した全選手、チームの皆さん、本当にお疲れ様でした。野球ファンの1人として、感動をありがとうございました」とも伝えた。

投稿のコメント欄には、「可愛いぃぃしかも豪華すぎる」「謙様&ニノの少年の様な笑顔最高です」「謙さんと二宮さんの関係性にほっこりします」「硫黄島コンビ最高でした！」「すごく仲良しよね」といった声が寄せられている。なお、2人は06年公開のクリント・イーストウッド監督作品「硫黄島からの手紙」で共演したことでも知られる。

渡辺さんは二宮さんのほかに、元侍ジャパンでカージナルスのラーズ・ヌートバー選手や、お笑いコンビ「ロッチ」中岡創一さん、お笑いタレント・出川哲朗さん、お笑いコンビ「ずん」飯尾和樹さんらとの写真も公開した。