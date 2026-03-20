J-CAST ニュース

経済産業省、トイレットペーパーめぐり「冷静なご判断」呼びかけ　原料に「中東依存のものはほぼない」

2026.03.20 12:15
社会班

   経済産業省の公式Xアカウントが2026年3月19日、「トイレットペーパー」の流通について注意喚起した。

  • 第1次オイルショックではトイレットペーパーの買い占めが起こった（画像はイメージ）
    第1次オイルショックではトイレットペーパーの買い占めが起こった（画像はイメージ）
  • 経済産業省が異例の呼びかけを行っている
    経済産業省が異例の呼びかけを行っている
  • 第1次オイルショックではトイレットペーパーの買い占めが起こった（画像はイメージ）
  • 経済産業省が異例の呼びかけを行っている

「原料は、国内回収古紙やパルプ」

   イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖を受け、SNSでは一部から「本日、トイレットペーパーとティッシュを買いに行ったら品薄で驚きました」「トイレットペーパー売り切れてるわ」などと困惑する声が上がっていた。

   こうした向きについて、経済産業省は「イラン情勢等を踏まえた #トイレットペーパー の流通について、トイレットペーパーはほとんど国内で生産されています」と説明。

   「原料は、国内回収古紙やパルプで、中東依存のものはほぼないため、直接の影響はありません」とした。

   「増産余力も十分にあるため、購買にあたり正確な情報のもと冷静なご判断をお願いします」と呼びかけた。

   公式サイトでは、「日本家庭紙工業会や小売業界団体より、トイレットペーパーの流通に関するリリースが発出されています。日本家庭紙工業会によれば、トイレットペーパーのほとんどが国内で生産されており、その原料は、国内回収古紙やパルプであり、中東に依存するものはほとんどないため、生産に直接的な影響はないとされています」とも説明している。

「4月から値上げだから買うんですよ！」
続きを読む
1 2
全文表示
トイレットペーパー
紙パルプ
経済産業省
姉妹サイト