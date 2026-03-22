ヒカル「この人を失いたくない」...新恋人にノロケ全開　結婚もある？「胃袋を掴まれるってこともあるやん」

人気YouTuber・ヒカルさんが2026年3月20日、YouTuber・エミリンさんの動画で新たな恋人の存在を明かした。

「ヒカルさんの恋愛の話を聞きたい」

ヒカルさんはエミリンさんのチャンネルで公開された「【離婚後どう？】ヒカルに直近の恋愛＆彼女について勇気を出して聞いてみたら何だか様子がおかしい」との動画に出演し、近況について語った。

エミリンさんは夫のアダチさんと「次ヒカルさんが付き合う人をドンピシャで当てたら当たり」というテーマで盛り上がっていたといい、「ヒカルさんの恋愛の話を聞きたいです」とリクエストする。

エミリンさんは「31歳、元キャバクラ嬢。ヒカルさんと付き合うことをきっかけに引退した人気キャバ嬢」と予想。ヒカルさんは「......もうそれほぼノアじゃない？」と、元妻・進撃のノアさんの名前を出してツッコミを入れる。興味深げにエミリンさんの考察に耳を傾けていたヒカルさんだったが、「全然合ってない」とぴしゃり。

さらに、アダチさんは「30歳で、弁護士の方」と予想するも、ヒカルさんは「俺人生で弁護士出会ったことなくて」と困惑。「全然違う。全然信じれないぐらい違うな」としていた。