藤原紀香＆片岡愛之助夫妻、仲睦まじいラブラブ夫婦2ショット　レースの黒ドレス姿も「美しすぎるーー」

俳優の藤原紀香さん（54）が2026年3月21日、自身のインスタグラムを更新。歌舞伎俳優の片岡愛之助さん（54）との夫婦ショットを披露した。

「特別なひとときに」

藤原さんは、「TAEASHIDA2026-27 秋冬collection」といい、黒いレースのロングドレスのソロショットとジャケット姿の片岡愛之助さんとの2ショットを投稿した。

今回、「夫婦で初めてショーを見る機会となりました」といい、「夫の新橋演舞場での『ルパン三世歌舞伎』の休演日と重なり、こうして二人で伺えたことも、特別なひとときに」とコメント。「夫も、大きな刺激を受けたようで『また明日からの舞台に向かう力をいただいた』と話していました」と語っていた。

インスタグラムに投稿された2枚目の写真では、藤原さんは黒いレースのロングドレスを着用。片岡さんは黒いハイネックトップスとボタンがデザインされたジャケットというコーデだ。片岡さんは体の前で両手をそろえ、藤原さんは片手で片岡さんを紹介するポーズをとって微笑んでいた。

この投稿には、「綺麗すぎる」「2人のショット！素敵です」「美しすぎるーー」「美男美女で神々しい」「大人の貫禄と美しさがさすがです」といったコメントが寄せられていた。