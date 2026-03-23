声優の渕上舞さん、アイドルの渕上舞さん復帰を祝福　実は「出身地・血液型・身長」も一致→まさかの「万バズ」

「ガールズ＆パンツァー」「蒼き鋼のアルペジオ」などの作品で知られる声優の渕上舞さん（38）が2026年3月19日、HKT48の渕上舞さん（29）の活動復帰をXで祝った。

HKT渕上さんは25年5月から体調不良で活動を休止していたが、26年2月のコンサートにサプライズ出演し、復帰を発表。その後、本拠地のHKT48劇場（福岡市中央区）での公演にも復帰していた。復帰を報告するポストに声優渕上さんが反応し、「復帰おめでとう」とエールを送った。このやり取りが報じられると、HKT渕上さんは改めて自己紹介。「出身地も血液型も一緒で、身長もほぼ同じなんです」と明かし、驚きの声が広がった。このポストには1万件超の「いいね」がつき、いわゆる「万バズ」を記録した。

声優渕上さんに祝福殺到「私とHKTの渕上舞ちゃんとは別人だよ～」

初めて2人に注目が集まったとみられるのが15年。当時AKB48グループで行われていた選抜総選挙で、HKT渕上さんが中間速報で15位にランクイン。当時、HKT渕上さんはX（当時のツイッター）のアカウントを開設しておらず、声優渕上さんのアカウントに祝福の声が殺到し、「私とHKTの渕上舞ちゃんとは別人だよ～」と反応するハプニングがあった。

その後、HKT渕上さんがアカウントを開設し、21年1月に声優渕上さんをフォロー。

「5年前の総選挙の時のお礼をずっとお伝えしたくて...遅くなりましたが、フォローさせていただきました」

とあいさつしていた。

21年4月には、WEBラジオ「渕上舞と渕上舞の『舞 ネーム イズ 渕上！』」で共演も果たした。24年5月に声優渕上さんが結婚した際にはHKT渕上さんがXで祝福のポストを投稿するなど、たびたび両者のやり取りが話題になる。