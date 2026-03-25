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「お客様のことを殺そうと思ったら簡単に...」　登録者72万人の人気YouTuber、タクシー運転手の言動に戦慄

2026.03.25 10:30
エンタメ班

   チャンネル登録者数72万人のYouTuber・momohahaさんが2026年3月21日に公開した動画で、不可解な言動を繰り返すタクシー運転手に恐怖を感じた体験談を語った。

  • mohahaさんのインスタグラム（＠momo8haha）より
    mohahaさんのインスタグラム（＠momo8haha）より
  • 一般的にはタクシーは安全な乗り物だ（写真はイメージ）
    一般的にはタクシーは安全な乗り物だ（写真はイメージ）
  • mohahaさんのインスタグラム（＠momo8haha）より
  • 一般的にはタクシーは安全な乗り物だ（写真はイメージ）

乗車直後から不穏な空気、攻撃的な発言を繰り返す

   「【恐怖】心を失ったタクシー運転手に捕まってしまった」と題した動画でmomohahaさんが語った内容によれば、その日、配車アプリでタクシーを呼んだという。到着予定時刻である13時半ぴったりに所定の場所へ足を運んだところ、既にタクシーが停車していたため、そのまま乗車。すると、運転手はmomohahaさんの顔を見て「くっそー、あともうちょっとでキャンセルできたのに！」と言い放ってきたという。

   「いや、怖いじゃん」と思ったという、momohahaさん。配車アプリで表示される時間と実際の時間に多少のラグが生じた可能性もあると考えて「すみません」と謝ったところ、運転手は「僕がキャンセルしたところでお客様がキャンセル料を取られるだけなので、謝る必要はないです」と強い口調で返してきたという。

   こうして、不穏な空気のままタクシーは出発。移動中、運転免許証の有無を問われたmomohahaさんが「もっていないです」と答えると、運転手は「じゃあ、わかんないか。僕のこの気持ちも！」と攻撃的姿勢を崩さなかった。

「僕って最近、人の感情がないんですね」
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momohaha
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