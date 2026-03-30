太田光代氏、「戦争反対」あらためて説明　「特定の政権批判などしてない」

漫才コンビ・爆笑問題の太田光さんの妻で所属事務所・タイタンの代表取締役社長の太田光代さんが2026年3月29日にXを更新。自身の「戦争反対」という発信をめぐり、特定の政権批判はしていないと説明した。

「分断されるのも嫌です」

光代さんは25日にXで「私は戦争に反対です」と表明。その後、集まった反響に対し、「どうして、戦争反対と至極、当たり前のことを言うことが駄目になったの？」と疑問を呈していた。

その後、光代さんは29日にXで「戦争反対と言ってるけど、特定の政権批判などしてないの」と説明。「でね、報道記事もバランス考えてリポストしていたんだけど。結局、一部のリポストが一定の人に見えてなかったことで偏ってみえるわよ」と自身の考えをつづった。

また、光代さんは「私の中で疑いの心が芽生えました」と明かしつつ、「だけど分断されるのも嫌です」とコメントしていた。

その後、光代さんは自身に寄せられたリプライの中で、「政治家全体を同じ業種と捉えてます。政治の責任は、ひとつの党に向けていません」とつづっていた。