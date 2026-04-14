「ハーゲンダッツ業務用に針が」YouTuber投稿にX騒然　メーカー「可能性は考えにくい」が...「詳細調査」準備中

家族系YouTubeチャンネル「一夫多妻ちゃんねる」で知られる、YouTuberでインフルエンサーの渡部竜太氏が2026年4月11日、ハーゲンダッツ商品に「針」が入っていたとする旨をXで投稿し、驚きが広がっている。

ハーゲンダッツ ジャパン広報は取材に対し、「製造に際して厳格な品質管理体制のもと、複数の検査工程を経て製品化しており、針や金属片が混入する可能性は考えにくい」としながら、現在確認を進めていると説明した。

「飲み込んでしまいました ごちそうさま」

渡部氏は11日に「ハーゲンダッツ業務用に針が入ってたよ？笑」と投稿し、2枚の写真を公開した。1枚目は、業務用2リットルのハーゲンダッツアイスクリーム2箱（バニラ味・ミルクチョコレート味）を蓋付きで写したもの。2枚目は、手のひらの上に、小さく細長い湾曲した金属片のように見える物を2つ置いた様子だ。

投稿は2万8000件超の「いいね」を集め、「ほんとの話？？」「不安です」「もしかして工場の機械の削れた破片か」「歯に被せているやつが剥がれたとかはない？」「ハーゲンダッツは調査して声明出してくれよ」などと真偽が注目されている。

一方、渡部氏は10分後の投稿で、チョコアイスで汚れたような皿とスプーンの写真を添えて「飲み込んでしまいました ごちそうさま」とも伝えた。よく見ると、先の欠片のような物が潰れた状態でスプーンに乗っている。

製造工程上、針や金属片が混入する可能性はあるのだろうか。また、過去にそのような事案はあったのか。ハーゲンダッツ ジャパン広報は14日にJ-CASTニュースの取材に応じ、下記のように答えた。

「当社では製造に際して厳格な品質管理体制のもと、複数の検査工程を経て製品化しており、針や金属片が混入する可能性は考えにくいですが、当該事案について詳細調査をすべく、現在情報収集中です」