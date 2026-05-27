阿部慎之助前監督の「復帰」求める声、著名人からも続々　オンライン署名も3万超集まる

プロ野球巨人の阿部慎之助前監督が娘への暴行容疑で現行犯逮捕され、釈放後に監督を辞任したことに対し、様々な著名人から「復帰」を求める声が相次いでいる。さらに、監督の復帰を求めるオンライン署名活動もSNS上で注目を集めている。

橋下徹氏、ひろゆき氏らが続々と反応

複数の報道によると、阿部監督は2026年5月25日、長女（18）への暴行容疑で現行犯逮捕された。長女から相談を受けた児童相談所が警察に通報。阿部監督は、姉妹の喧嘩を注意したところ、娘から言い返されて「カッとなった」と供述したという。

釈放後、阿部監督は辞任。そして26日の記者会見で、「多大なご心配とご迷惑をおかけしました」と謝罪した。会見では、長女の手紙も読み上げられ、「殴る蹴るという事実はございませんでした」「（阿部氏との）大掛かりなけんかは初めてのこと」などと伝えていた。

だが、阿部監督の辞任を受け、様々な著名人が今回の対応を疑問視したり、「復帰」を求めたりする声を上げている。

元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏は26日にXを更新し、巨人の山口寿一オーナーが阿部監督の件について「暴力は許されない。監督を続けることは許されない」などとコメントしたと報じる記事を紹介。その上で、橋下氏は「違うと思う」「当事者からきちんと説明があれば社会は許すべき」などと見解を示していた。

また、ひろゆきこと実業家の西村博之さんも26日にXを更新し、阿部監督の件を念頭に置き、「真実と実態がわからないから一般論として」としつつも、「子どもの行動により、親の仕事を奪う事態が起きた時に、子どもの行動が間違いと判明したら、親の仕事を元に戻したほうがいいと思う」などとコメントしていた。

フリーアナウンサーの小林麻耶さんも26日、「暴力行為自体は決して容認するものではありません」としつつも、「娘さんからの手紙を読みました。辞任取り消して欲しいです」とXで訴えている。

日本保守党の有本香事務総長も27日、「個人的には、巨人の監督ではないにしても、野球人としての阿部慎之助さんの仕事復帰を望みます」とXで見解を示した。日本維新の会の岩谷良平衆院議員も26日、「社会と読売ジャイアンツさんが、阿部さんの監督復帰を許してほしい」とXに投稿した。

オンライン署名サイト「Change.org（チェンジ・ドット・オーグ）」でも、阿部監督の復帰を求める活動が立ち上がり、27日14時50分時点で3万2000件以上の署名が集まっている。

映画監督・山崎貴氏は27日、この活動をXで紹介した上で、「僕は野球はてんで判らないんだけど、この事件はAIに惑わされる人類って意味でも、人間の力で元に戻さないといけない奴だと思う。何より、このままじゃ娘さんが深い傷を負うことになりそうだし」とつづっていた。