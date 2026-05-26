「誰かわからなかった」...坂口健太郎の体格に驚き　主演務める新ドラマ告知に「どんだけデカくしたんすか」の声

俳優の坂口健太郎さん（34）が、2026年10月にスタートするドラマ「kiDnap GAME」（フジテレビ系）の公式Xとインスタグラムに登場。坂口さんの体格の変化に、SNSで驚きの声が上がっている。

刑事役で韓国トップスターと共演

フジテレビ公式サイトの番組紹介ぺージによると、「kiDnap GAME」は、香港、韓国のパートナー会社とともに、日本と海外複数都市で撮影が行われ、すでに18の国と地域で放送・配信が決定している大型プロジェクトドラマだ。主演の坂口さんは、刑事の新出敏郎（にいで・としろう）役を演じる。また、韓国のトップ俳優、イ・ジュンギさん（44）が医師役で登場するなど、「アジアの実力派スター」たちが集結するという。

公式SNSに5月22日に公開された動画では、坂口さんとイさんが並んで登場。坂口さんは、黒のレザージャケットにシャツとネクタイを合わせ、短髪で鼻の下とあごに少しひげも生やした、ワイルドな風貌だった。細身の印象があったが、体つきも以前より大きくなったように見える。

Xやインスタグラムのコメント欄には、「坂口くん、ガタイよくなったね」「体格しっかりしてて誰かわからなかった」「これまで健太郎作品で見られなかった新鮮で男性的で荒々しい役柄みたいで期待しちゃう」「イ・ジュンギさんと並ぶとめちゃくちゃ体格差が... どんだけデカくしたんすか」といった反応が寄せられている。