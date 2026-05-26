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タイタン・太田光代社長「現在、私はとんでもない事態に」　公開した素顔が痛々しい「何故、こうなったのか」

2026.05.26 16:30
エンタメ班

   お笑いコンビ・爆笑問題の太田光さんの妻で、太田さんらが所属する芸能事務所・タイタン社長の太田光代さんが2026年5月25日、「とんでもない事態に見舞われている」とXで報告した。

  • 太田光代さん（写真：つのだよしお/アフロ）
    太田光代さん（写真：つのだよしお/アフロ）
  • 黄砂とアレルギーの関係は重大な関心事だ（写真はイメージ）
    黄砂とアレルギーの関係は重大な関心事だ（写真はイメージ）
  • 太田光代さん（写真：つのだよしお/アフロ）
  • 黄砂とアレルギーの関係は重大な関心事だ（写真はイメージ）

「黄砂が酷かった日に顔の左側が、おたふく風邪みたいに腫れて」

   光代さんは「現在、私はとんでもない事態に見舞われている」とし、左頬に大きなガーゼを貼った自身のバストアップ写真を公開した。口元は笑みを浮かべているものの、目の下からフェイスラインにかけ、広い範囲がガーゼで覆われており、痛々しい状況だ。

   「何故、こうなったのか　始まりは四月だった」として、その経緯をつづった。

   「黄砂が酷かった日に顔の左側が、おたふく風邪みたいに腫れて」、「凄く腫れた後、頬が鬱血して酷い痣になって。それらが引いたらコブみたいのが出来て」しまったという。

   原因については「元は多分アレルギー由来かと思う」とした。

   光代さんは4月23日、「多分アレルギーの悪化も手伝って顔が腫れてるので、お酒も飲めない。眠れないホイホイ。おたふく風邪みたいなの」とXで告白。

   5月9日には「黄砂が酷い時に、おたふく風邪みたいに腫れた頬が、現在、一部分がコブ？　みたいになってる」と明かしていた。

「結局、血豆？　みたいなのが癒着したってことらしい」
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