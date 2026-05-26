元横綱・朝青龍「ハッキリ言って困ったガキ（笑）」→SNS波紋　阿部監督を念頭？批判の声も

元横綱・朝青龍のドルゴルスレン・ダグワドルジ氏が2026年5月26日にXで、「ハッキリ言って困ったガキ（笑）」と投稿し、SNS上で波紋を広げている。

「さすがにそれは言いすぎ」などの声が寄せられる

ダグワドルジ氏の「ハッキリ言って困ったガキ（笑）」というX投稿には、このように指摘する具体的な対象は明記されていない。

だがSNSでは、プロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助監督が暴行の疑いで現行犯逮捕されたことを念頭に、「さすがにそれは言いすぎ」「これは良くない」「全ては親の責任」などの声が、ダグワドルジ氏の投稿に寄せられている。

報道によると、阿部監督は東京・渋谷区の自宅で18歳の娘に暴行を加えたとして、19時10分ごろ、児童相談所から110番通報があり、駆けつけた警察官に逮捕された。警察の取り調べに対し、阿部監督は「姉妹でけんかになり、言い返してきたのでかっとなり、もみあいのなかで襟をつかんで投げ飛ばした」などと説明していたという。

阿部監督は26日に監督を辞任するとし、また同日の記者会見では、「私の家族のトラブルで、多くの野球ファンの方、そしてプロ野球関係者の方、会社に多大なご心配とご迷惑をおかけしました」と謝罪。

また、「娘も高校3年生という年ごろな子ですので、どうか皆様見守っていただければ幸いです」とも呼びかけた。

同会見では、娘の手紙も読み上げられた。この内容には、「殴る蹴るという事実はございませんでした」「私の過度な状況説明によって、報道内容が事実と異なってしまったことについては、明確にお伝えさせていただければと思っております」などと記されていた。