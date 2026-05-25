お笑い芸人・中野なかるてぃん、10キロダイエットに成功　「運動はまったくしてない」のに...痩せた方法とは

お笑いコンビ「ナイチンゲールダンス」が、2026年5月19日にYouTubeを更新。中野なかるてぃんさん（31）が、1年で10キロのダイエットに成功したことを明かした。

「一人の時は基本的にそばを食べる」

YouTubeで、相方のヤスさん（32）から「なかるてぃんさ、なんか10キロ痩せたよね？」と振られた中野さん。「みんな気付いてないと思うんですけど、2025年の一番太ってる時と比べて、10キロ痩せたんですよ」と明かした。

中野さんは25年5月頃、体重が88キロになったという。ちなみに公称身長は172センチだ。

「クローゼットにあるズボンが履けなくなるのがけっこうストレス」だとして、ダイエットを始めたという。まずは酒を飲んだ後、ラーメンや米などの炭水化物を食べるのをやめたことで、83～84キロまですぐに落とせたそうだ。

その後、ヤスさんから「痩せねえだろ」などと煽られ、「なめんなよ」と思い、「ゆっくり痩せよう」と決意。「楽しくなくなるのが一番嫌だ」として、他人との食事では何も気にせずに飲食しつつ、「朝起きてとりあえず朝ごはんを食べる」「一人の時は基本的にそばを食べる」ようにしていたら体重が減っていき、現在は78キロまで落ちたと明かした。

「運動はまったくしてない」そうで、今回のダイエットについて「一回も嫌だと思ってない、この一年間」と振り返っていた。

コメント欄には「なかるてぃんシュッとした？ ってちょっとだけ思ったけど、10キロ（しかもゆっくり）痩せてるのすごいな...」「なんか痩せたーって思ってたけど、10キロも」「10キロって相当なのに、全然気づかなかった」「なかるてぃんさんカッコ良さが日に日に増してます」などと書き込まれている。