辻希美の長女・希空、初めてのキャラ弁作り　「ママの卵焼きの味を真似したい」と挑戦...その腕前は

元「モーニング娘。」メンバーでタレントの辻希美さんと俳優の杉浦太陽さんの長女、モデルの希空さん（18）が2026年5月14日に公式YouTubeチャンネルを更新。キャラ弁作りをする様子をアップした。

初めてながら難易度の高いものに挑戦

お菓子作りが趣味の希空さんだが、お弁当を作るのは初めて。今回は、最近ハマっているサンリオのキャラクター・ウサハナを作るそうで、「工程的には多くて難しそうだなと思った」と、あえて難易度の高いものに挑戦するそうだ。

青、ピンク、黄色の3色を基調としているウサハナ。そこで希空さんは、3色のごはんを作った。「キャラ弁とか全然分からないので、キャラ弁マスターのお母様がもし見ていたら『なにそれ！』って思うかもしれないですけど、大目に見てください」と言いながらも、手際よくご飯を詰めていく。

希空さんはお弁当を詰めながら、母・希美さんのお弁当の「いつメンが好き」と語り始めた。卵焼きのほか、ミートボール、ソーセージ、唐揚げなどがいつメンだそうで、「今日はできればママの卵焼きの味を真似したいんですけど」と話した。

さらに希空さんは、SNSで見つけたかわいいおかずにも挑戦。焼いたウインナーに、薄く焼いた卵焼きを巻き、ひまわりのようなお花の形に。さらに卵焼きもきれいに作り、「めっちゃうまくない？どうですか？」と希空さん。テロップでも「卵焼きは上級者」とあり、かなりの腕前を見せた。ほかにも、ハムを丁寧に巻いて花の形にしたり、肉巻きポテトも入れたりと、盛りだくさんのおかずになった。

「お母さんたちどう詰めてるのか教えてほしい...」とつぶやきながら、詰め方を迷っていたが、最終的にかわいらしいカラフルなお弁当が完成。「いけるでしょ！とか思ってたけどやっぱり料理は難しかったです」と反省しつつも、「ママに見せたい」と親子の仲の良さを見せた。