「高市さんのやり方に」危機感募らせ...「戦争反対」「憲法改正反対」訴え　阿佐ヶ谷デモに1500人

憲法改正に前向きな姿勢を見せる高市早苗政権。一方で、パレスチナやイランへの攻撃を繰り返すイスラエルに対して「NO」を突きつけるデモ活動も全国各地で盛り上がりを見せている。

2026年5月15日18時30分から20時にかけて、市民団体が阿佐ヶ谷駅（東京都杉並区）の南口広場で反戦や憲法改正反対を訴えるデモを開催し、1500人（主催者発表）が参加した。

フリースピーチで訴え...「美術は平和じゃないとできません」

この日は、一般的なデモ同様、「戦争反対」「人権守れ」「税金は暮らしに使え」といったコールに合わせ、参加者はペンライトやプラカードを振っていた。

また、誰でも1分間ステージに立ち、マイクを持って自身の思いを口にできる「フリースピーチ」を実施。介護施設で働いている男性は「ケアの対極にあるのが戦争」「人を殺すこともなく、殺されることもなく生きられる、そんなケアの社会を目指して絶対に戦争起こしてはいけません」と話す。

都内の美大に通う男子学生は「美術は平和じゃないとできません。自由に絵を描いたり、自由に主張したり、自由に文章を書いたりとか、そういうことは全部、戦争になったらできなくなります」と主張するなど、多種多様な「戦争反対」というメッセージが送られた。