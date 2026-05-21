「なになに！」「まさかの！？」　宇野昌磨＆本田真凜が「5.22」意味深投稿で...SNS騒然「待ち遠しい」

交際中で知られるプロフィギュアスケーターの宇野昌磨さんと本田真凜さんが2026年5月21日にインスタグラムで共同投稿を行い、意味深な内容が反響を呼んでいる。
「A TURNING SEASON」
インスタでは投稿文に「5.22 A TURNING SEASON」と記し、モノクロ写真が公開された。スケート衣装を着た2人が氷上に立つ後ろ姿を写したもので、宇野さんが本田さんの腰に手をまわしている。
投稿のコメント欄では、「え、なになになに！！明日、楽しみ、、！」「いいお知らせかなぁ」「まさかの、結婚発表！？」「明日が待ち遠しい！」「今からドキドキが止まらない」などと驚きが広がっている。
なお、今後は宇野さんがプロデュースする夏のアイスショー「Ice Brave -A TURNING SEASON-」が控えており、本田さんも出演予定だ。オフィシャルパートナーを務めるトヨタイムズスポーツでは、22日13時開始のYouTube生配信に2人が登場すると告知している。
【生配信のお知らせ】— トヨタイムズ (@toyotatimes) May 21, 2026
宇野昌磨・本田真凜の2人が
トヨタイムズスポーツに生出演。
5/22（金）13:00〜
YouTube生配信を行います。
ぜひご覧ください。
（配信後にアーカイブも残ります）
▼配信URLhttps://t.co/f8w7bYj83Z#宇野昌磨 #本田真凜 #トヨタイムズスポーツ pic.twitter.com/QX7KQLgVNB