「なになに！」「まさかの！？」　宇野昌磨＆本田真凜が「5.22」意味深投稿で...SNS騒然「待ち遠しい」

交際中で知られるプロフィギュアスケーターの宇野昌磨さんと本田真凜さんが2026年5月21日にインスタグラムで共同投稿を行い、意味深な内容が反響を呼んでいる。

「A TURNING SEASON」

インスタでは投稿文に「5.22 A TURNING SEASON」と記し、モノクロ写真が公開された。スケート衣装を着た2人が氷上に立つ後ろ姿を写したもので、宇野さんが本田さんの腰に手をまわしている。

投稿のコメント欄では、「え、なになになに！！明日、楽しみ、、！」「いいお知らせかなぁ」「まさかの、結婚発表！？」「明日が待ち遠しい！」「今からドキドキが止まらない」などと驚きが広がっている。

なお、今後は宇野さんがプロデュースする夏のアイスショー「Ice Brave -A TURNING SEASON-」が控えており、本田さんも出演予定だ。オフィシャルパートナーを務めるトヨタイムズスポーツでは、22日13時開始のYouTube生配信に2人が登場すると告知している。