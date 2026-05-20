下着姿動画流出のアイドル、謝罪コメントに波紋　今後どのような暴露が出てくるか「自分自身でもわからない」

アイドルグループ「HIGH SPIRITS」の森なづなさんが2026年5月19日にXで、SNS上に過去の動画が拡散したことについて謝罪した。その中で、過去の自身は未熟だったとし、「正直、今後どのような暴露や過去の出来事が出てくるのか、自分自身でもわからない」と述べたことに、波紋が広がっている。

森さんは5月14日にグループに加入することが発表されたばかりだ。

「非常識だと思われるような行動をしていたことを、心から反省」

18日、暴露系Xアカウント「DEATHDOL NOTE」が森さんの投稿を引用し、森さんとみられる人物が写る動画を投稿した。動画の中の森さんとみられる人物は、カラオケルームとみられる場所に座り、上半身は下着のような姿で笑いながら手で顔を覆っていた。

森さんは19日、「DEATHDOL NOTE」の投稿を引用し、謝罪文を発表。「SNS等で流出している動画につきまして、多くの方にご心配やご不快な思いをさせてしまっていること、深くお詫びを申し上げます」とした。

森さんは動画内での行動について、「過去の私は常識や倫理観が未熟で、自分本位なまま行動してしまっていました」と説明。「世間の皆様から見て非常識だと思われるような行動をしていたことを、心から反省しております」とし、ファンや関係者、メンバーへ謝罪した。

続けて、「正直、今後どのような暴露や過去の出来事が出てくるのか、自分自身でもわからない部分があります」と明かした。しかし、「アイドルになると決意してからは、自分の行動や考え方を見つめ直し、同じような行いは一切しておりません」と伝えた。