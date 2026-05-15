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「一蘭」丸パクリ店舗が中国で出店？SNSで批判殺到「酷すぎ」　一蘭は「法務部にて対応」

2026.05.15 19:18
社会班

   2026年5月中旬、とんこつラーメンの全国チェーン「一蘭」（本社・福岡市）のブランドを装う店舗が中国・北京にオープンしたとして、「堂々とやり過ぎ」「酷すぎる」などの批判がSNS上で相次いでいる。

   同社広報部は5月15日、「弊社側でも把握しており、現在法務部にて対応を進めております」と取材に説明した。

  • 一蘭（写真：アフロ）
    一蘭（写真：アフロ）
  • へずまりゅうのX（@hezuruy）より
    へずまりゅうのX（@hezuruy）より
  • 一蘭（写真：アフロ）
  • へずまりゅうのX（@hezuruy）より

一蘭のロゴに酷似したデザイン

   SNS上で拡散したのは、中国のフードデリバリー大手「美団（メイトゥアン）」が運営するアプリ「ワイマイ」で扱われているとみられる、とんこつラーメン店のメニュー画面をスクリーンショットしたものだった。

   この画像を確認した限りでは、実際の一蘭のロゴに酷似したデザインを使用し、その店名にも「一蘭」の文字が含まれている。さらに提供する料理名も「一蘭豚骨拉面」などと表記している。そして、中国・北京市内の住所が店舗の場所だとしている。

   だが、一蘭の公式サイトによれば、海外に出店しているのは計9店舗。アメリカ・ニューヨークに3店舗、香港に3店舗、台湾に3店舗となっている。つまり、北京には出店していない。

   「パクリの一蘭」が北京にオープンしたとして、中国語のユーザーがXに投稿すると、その内容が日本でも拡散。「堂々とやり過ぎ」「酷すぎる」「これは丸ぱくり」などと批判する声が相次いだ。

広報部「弊社側でも把握しており...」
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