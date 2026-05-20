「痩せてイケメンになってキムタクに」155キロ→135キロに減量のノッコン寺田　「ダイエットして人生いい意味で変えようぜ」

格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）の元選手でユーチューバーのノッコン寺田さん（41）が2026年5月17日にXを更新。20キロのダイエットに成功した姿を動画で披露するとともに、「みんなダイエットして 人生いい意味で変えようぜ」とつづった。

「痩せてイケメンになったら人生変わった」

ノッコン寺田さんは25年12月、YouTubeで、体調不良で受診した病院で医師から体重が多すぎると指摘され、「153（キロ）から140、130くらいまで」ダイエットする意志を語っていた。当時、体重は153キロあった。

26年2月には、インスタグラムで、16キロの減量を達成したことを明かしたノッコン寺田さん。4月になると、「痩せてイケメンになってキムタク（木村拓哉さん）になりました」「これからはノコタクと呼んでください」などと投稿していた。

その後、5月10日には、20キロの減量に成功し、「毎日トレーニングして野菜から食べる様にしたらデブ怪物からキムタクになりました」とインスタグラムにつづっていた。ファンからもイケメンと評判に。

5月12日にもXで「155キロから135キロで別人になった」と、20キロのダイエットの成功をあらためて報告。5月14日に更新したインスタグラムのストーリーズでは、木村拓哉さんの広告の横に並んだ写真を公開。「絶対にてる」と添えた。

さらに、5月17日のXでは「みんな俺のファン ダイエットして痩せてイケメンになったら 人生変わった、みんなダイエットして 人生いい意味で変えようぜ 明日やろうはバカやろうだぜ」と、自撮りの動画を添えて、呼びかけていた。

コメント欄では、「さすがノッコンや！スターは違うで！」「ノッコンイケメンだね」「ダイエット前に男から見てもイケメン」といった声が寄せられた。