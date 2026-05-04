渡辺満里奈「小泉さんは、徹頭徹尾かっこいい」X投稿　「どの小泉だ」と疑問の声が...翌日に改めて説明

タレントの渡辺満里奈さんが2026年5月4日にXを更新し、前日3日の投稿が誤解を招いていたとして改めて説明した。

「朝起きたら、だいぶ誤解を招いていたようで」

渡辺さんは3日の投稿で、「小泉さんは、徹頭徹尾かっこいい」とつぶやいていた。だがこの投稿に対し、「フルネームでお願いしたい」「誰だ。どの小泉だ」「フルネームで書かないと誤解が生じますよ」「一瞬ビビった」などの声が寄せられていた。

渡辺さんは4日に改めてXを更新し、泣き笑いの絵文字を付けながら「朝起きたら、だいぶ誤解を招いていたようで」とコメントした上で、「小泉今日子さんは 徹頭徹尾 かっこいい！！」と説明した。

リプライ欄では、「今日子さんと分かって安心」「小泉違いで、えらい印象が違う」「フルネームならば、よく分かりますね」「どちらの小泉さんか悩んでました」「キョンキョンと言っておけば良かったですね」などの声が上がっている。

歌手で俳優の小泉今日子さん（60）は、自身の還暦を記念した全国ツアー「KK60～コイズミ記念館～ KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」を開催し、東京・日本武道館での公演を5月2日・3日に行った。

渡辺さんは3日の投稿で、小泉さんの全国ツアーのキービジュアルを撮影し、「今日も今日とて推し活」と報告していた。