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渡辺満里奈「小泉さんは、徹頭徹尾かっこいい」X投稿　「どの小泉だ」と疑問の声が...翌日に改めて説明

2026.05.04 18:01
エンタメ班

   タレントの渡辺満里奈さんが2026年5月4日にXを更新し、前日3日の投稿が誤解を招いていたとして改めて説明した。

  • 渡辺満里奈さんの2025年11月15日のブログより
    渡辺満里奈さんの2025年11月15日のブログより
  • 渡辺満里奈さんのX（@marina_w1970）より
    渡辺満里奈さんのX（@marina_w1970）より
  • 渡辺満里奈さんの2025年11月15日のブログより
  • 渡辺満里奈さんのX（@marina_w1970）より

「朝起きたら、だいぶ誤解を招いていたようで」

   渡辺さんは3日の投稿で、「小泉さんは、徹頭徹尾かっこいい」とつぶやいていた。だがこの投稿に対し、「フルネームでお願いしたい」「誰だ。どの小泉だ」「フルネームで書かないと誤解が生じますよ」「一瞬ビビった」などの声が寄せられていた。

   渡辺さんは4日に改めてXを更新し、泣き笑いの絵文字を付けながら「朝起きたら、だいぶ誤解を招いていたようで」とコメントした上で、「小泉今日子さんは　徹頭徹尾　かっこいい！！」と説明した。

   リプライ欄では、「今日子さんと分かって安心」「小泉違いで、えらい印象が違う」「フルネームならば、よく分かりますね」「どちらの小泉さんか悩んでました」「キョンキョンと言っておけば良かったですね」などの声が上がっている。

   歌手で俳優の小泉今日子さん（60）は、自身の還暦を記念した全国ツアー「KK60～コイズミ記念館～ KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」を開催し、東京・日本武道館での公演を5月2日・3日に行った。

   渡辺さんは3日の投稿で、小泉さんの全国ツアーのキービジュアルを撮影し、「今日も今日とて推し活」と報告していた。

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