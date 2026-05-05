「おちゃらけ龍一とノーマル龍一」りくりゅう・三浦璃来、お茶目な撮影オフショット公開　「2人が素敵すぎて」反響

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得し、2026年4月に引退を発表した「りくりゅう」の三浦璃来さん（24）が26年4月30日、自身のインスタグラムを更新。「宣材写真撮影中のひとコマ」を公開した。三浦さんの後ろをよく見ると......。

「宣材写真撮影中のひとコマ」

「宣材写真撮影中のひとコマ」とコメントし、スーツ姿で微笑む三浦さんの後ろでペアを組む木原龍一さんがピースサインをする2ショットや、仲睦まじい様子を投稿した。「おちゃらけ龍一とノーマル龍一」とつづっていた。

また、ハッシュタグをつけて「#宣材写真」「#楽しそうだね」とコメントを添えている。

インスタグラムに投稿された写真で、三浦さんは白いジャケットと白いスーツを着用。木原さんはネクタイを締めたグレーのスーツというコーデ。体の前で手を揃えて微笑む三浦さんの後ろで、木原さんはピースサインをしていた。2枚目では、笑顔の三浦さんの目元に、木原さんが手を添えていた。

この投稿には、「2人をみてるのが最高の癒し...」「もう2人が素敵すぎて」「仲の良さがものすごく伝わってきます」「最高のペア」「いつもいつも可愛い」といったコメントが寄せられていた。