アーティスト系YouTuber、第5子出産報告「毎日が推し活」　SNS祝福「すごいさらに大家族！！」

モデル、アーティスト、YouTuberとして活動する雨情華月さんが2026年5月7日にXで、第5子を出産したことを報告した。

「初体験ですが！！日々！！まったりと！！」

雨情さんは「この度！！！！ 第五子君が無事に産まれましたああ！！！！」と報告。4人の子どもと写る妊娠中の雨情さんの写真と、第5子を抱く写真を添えた。

続けて、「子育ては楽しすぎることばかりで！！毎日が推し活です！！！」と明かした。「iCloudは6テラ契約！！！」とも。

5人の子育てについて、「初体験ですが！！日々！！まったりと！！過ごしていけたらと思います！！」と伝えた。

この投稿には、祝福の声とともに「すごすぎるよあなた」「5人目は凄い！」「うおおおすごいさらに大家族！！」といった声が寄せられている。