ひろゆき氏、言動巡り妻から公開説教　「屁理屈こねるのは、傷つける方向で使っちゃダメ」

ひろゆきこと実業家の西村博之さんが2026年5月13日にXで妻のゆかさんから公開説教を受けた。

「さっき番組見ながら説明したでしょ！」

発端となったのは、ひろゆきさんが「見届け人」を務めた恋愛リアリティ番組「恋愛病院」（ABEMA）に出演したミス東大の神谷明采さんについて、ひろゆきさんが「そこまで可愛くない」と発言したこと。

13日、当該発言を振り返る趣旨の動画を神谷さんが引用し、「絶対に許さない！！」とつづると、ひろゆきさんも反応。「神谷さんがご自身を『学歴も顔も完璧』とおっしゃったので『そこまで可愛くない』と言いました」と発言の意図を説明した。

また、ひろゆきさんは「『完璧な顔＝世界の誰よりも優れた最高の顔』という意味です。一人でも神谷さんより可愛い人が居るなら完璧ではない。それでも顔は完璧と言いますか？」と持論を展開していた。

これに対し、妻のゆかさんが引用で、「だーかーらーーー！！！言葉の隙をついて屁理屈こねるのは、笑える方向では良くても傷つける方向で使っちゃダメだってさっき番組見ながら説明したでしょ！」と公開説教を行った。

ゆかさんは、「『お前の顔だってそんなにカッコ良くないぞ？』ってわざと私が言ったら、自分もちょっとスンってした顔になったでしょ！」と容姿を貶められることの不愉快さを説明した。