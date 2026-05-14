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元俳優・前山剛久、タイミーで「社会復帰」品出しやレジも...　「ちょっと課題あり」ラウンジ退店から2か月

2026.05.14 17:55
エンタメ班

   元俳優の前山剛久さんが、2026年5月12日に公開されたYouTube動画に出演し、単発バイトマッチングサービス「タイミー」経由で労働したことを報告した。

   前山さんは元恋人として知られる俳優の故・神田沙也加さんが死去後、22年に芸能界を引退。25年12月からメンズラウンジに勤務するも、26年3月に、店のオーナーと前山さんが神田さんを示唆するような動画が公開されたとしてSNS上で批判を受け、退店した。

  • 前山剛久さんのインスタグラム（＠takahisa_maeyama）より
    前山剛久さんのインスタグラム（＠takahisa_maeyama）より
  • YouTubeチャンネル「前山剛久」で2026年5月12日に公開された動画より
    YouTubeチャンネル「前山剛久」で2026年5月12日に公開された動画より
  • YouTubeチャンネル「前山剛久」で2026年5月6日に公開された動画より
    YouTubeチャンネル「前山剛久」で2026年5月6日に公開された動画より
  • 前山剛久さんのインスタグラム（＠takahisa_maeyama）より
    前山剛久さんのインスタグラム（＠takahisa_maeyama）より
  • 前山剛久さんのインスタグラム（＠takahisa_maeyama）より
  • YouTubeチャンネル「前山剛久」で2026年5月12日に公開された動画より
  • YouTubeチャンネル「前山剛久」で2026年5月6日に公開された動画より
  • 前山剛久さんのインスタグラム（＠takahisa_maeyama）より

「挨拶したけど、軽く無視じゃないけど...」

   前山さんは、5月6日から自身のYouTubeチャンネルで「無職になった前山剛久、タイミーで働く。」と題した動画シリーズを公開している。

   第1話では過去のバイト経験を「大学生の時は飲食やってた。その後は俳優やってたからバイトしてへんくて、夜やる前は、スーパーやっててん」と明かしながら、タイミーでスーパーに応募。第2話では店が決まったといい、「マジで嬉しいねんけど」としていた。

   今回公開されたのは「初出勤でアンチ遭遇！？」とする第3話。仕事を終えた前山さんは「ちょっとな...色々あったわ」と疲れた様子で切り出し、店では品出しや商品を棚の手前に寄せる前陳、レジを任されたと報告した。

   前山さんはうつむくと、他の従業員について「まぁ良い人やった。まぁやけど、なんていうかな」と口ごもりつつ、

「（従業員の1人が）多分やけど俺のこと知ってるっぽくて、挨拶したけど、軽く無視じゃないけど...。仕事の事とか『どこに物ありますか？』とか聞いても『はい...』みたいな」

と振り返った。「そういう人がおって、ちょっとそれの疲れは結構あるかな」としている。

「仕事はひと通りできたし、良い環境ではあった」
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