ひろゆき氏、米財務長官への高市首相の振る舞いたしなめる　「その手が通じない相手」

ひろゆきこと実業家の西村博之氏が2026年6月21日を更新し、米財務長官であるスコット・ベッセント氏に対する高市早苗首相の振る舞いをたしなめた。

「色目を使う高市早苗首相(65)」

高市首相とベッセント政務長官は12日に会談を行った。

ひろゆき氏はXで、公開された高市首相とベッセント政務長官の会談前の動画を共有し、「男性パートナーと結婚してるベッセント財務長官に、肘を付いて上目遣いに微笑み、手を顎に当て、色目を使う高市早苗首相(65)」とつづった。

両者の席はそれぞれある程度離れていたが、高市首相は自身の方を向いたベッセント氏に笑みを浮かべたり、肘をついて手の甲に顎を乗せる様子が写っていた。

ひろゆき氏は「その手が通じない相手と、誰か教えてあげれば良いのに。。。」とつづっていた。

ポストには、「これが色目？」「この仕草を色目と勘違いする男性はほとんどいないでしょう」という声が集まっている。